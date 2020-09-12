Макгрегор отрицает обвинения в сексуальном насилии и отпущен полицией

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был освобожден из-под стражи, сообщает TMZ. Ирландский боец был задержан на Корсике по обвинению в сексуальном насилии.

Представитель Макгрегора сообщил, что Конор отрицает все обвинения и был отпущен после беседы.

32-летний Макгрегор, в июне объявивший о завершении карьеры в ММА, уже больше месяца отдыхает в Средиземноморье вместе с гражданской женой Ди Девлин и двумя детьми. Ирландец живет с Девлин с 2008 года, однако лишь месяц назад он сделал ей предложение выйти за него замуж.

Макгрегор уже имел проблемы с законом. В 2018 году он был наказан общественными работами за то, что бросил тележкой в автобус с бойцами перед турниром UFC 223. В 2019-м Конор отобрал телефон у человека в отеле в Майами, а в дублинском баре ударил по лицу пенсионера.