Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор отрицает обвинения в сексуальном насилии и отпущен полицией

19:29
Конор Макгрегор. Фото TMZ
Конор Макгрегор. Фото TMZ
Теги:

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был освобожден из-под стражи, сообщает TMZ. Ирландский боец был задержан на Корсике по обвинению в сексуальном насилии.

Конор Макгрегор.Макгрегор был арестован на Корсике за попытку сексуального насилия

Представитель Макгрегора сообщил, что Конор отрицает все обвинения и был отпущен после беседы.

32-летний Макгрегор, в июне объявивший о завершении карьеры в ММА, уже больше месяца отдыхает в Средиземноморье вместе с гражданской женой Ди Девлин и двумя детьми. Ирландец живет с Девлин с 2008 года, однако лишь месяц назад он сделал ей предложение выйти за него замуж.

Макгрегор уже имел проблемы с законом. В 2018 году он был наказан общественными работами за то, что бросил тележкой в автобус с бойцами перед турниром UFC 223. В 2019-м Конор отобрал телефон у человека в отеле в Майами, а в дублинском баре ударил по лицу пенсионера.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир