Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с обвинениями в изнасиловании. В прошлом году сообщалось о двух подобных инцидентах.

— Ничего не могу сказать по этому поводу, — цитирует 31-летнего ирландца ESPN. — Нужно время и терпение. Терпение — навык, которым мы должны овладеть. Терпение — самое сложное умение мастера, упорно тружусь, чтобы овладеть им. Время все рассудит. Сейчас я сосредоточен на поясе, сконцентрирован хороших мыслях. Буду молиться за тех, кто пытается причинить мне урон такими способами.