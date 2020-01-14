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Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании

00:52
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с обвинениями в изнасиловании. В прошлом году сообщалось о двух подобных инцидентах.

— Ничего не могу сказать по этому поводу, — цитирует 31-летнего ирландца ESPN. — Нужно время и терпение. Терпение — навык, которым мы должны овладеть. Терпение — самое сложное умение мастера, упорно тружусь, чтобы овладеть им. Время все рассудит. Сейчас я сосредоточен на поясе, сконцентрирован хороших мыслях. Буду молиться за тех, кто пытается причинить мне урон такими способами.

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