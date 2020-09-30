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Макгрегор опубликовал афишу поединка с Порье

21:30
Афиша боя. Фото Twitter.
Афиша боя. Фото Twitter.
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал афишу боя с американцем Дастином Порье. Указано, что поединок будет благотворительным.

В Twitter ирландец написал, что бой пройдет в Дублине 12 декабря и будет транслироваться бесплатно. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Во время боя можно будет сделать пожертвование.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что предложил бойцам провести поединок в одном из турниров промоушена.

32-летний Макгрегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. 31-летний Порье одержал 26 побед при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.

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