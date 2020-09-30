Макгрегор опубликовал афишу поединка с Порье
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал афишу боя с американцем Дастином Порье. Указано, что поединок будет благотворительным.
Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020
Free to air spar. McGregor vs Poirier.
List of chosen charities available soon. All donations welcome ?? pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF
В Twitter ирландец написал, что бой пройдет в Дублине 12 декабря и будет транслироваться бесплатно. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Во время боя можно будет сделать пожертвование.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что предложил бойцам провести поединок в одном из турниров промоушена.
32-летний Макгрегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. 31-летний Порье одержал 26 побед при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.
27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.