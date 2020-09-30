Макгрегор опубликовал афишу поединка с Порье

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал афишу боя с американцем Дастином Порье. Указано, что поединок будет благотворительным.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ?? pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020

В Twitter ирландец написал, что бой пройдет в Дублине 12 декабря и будет транслироваться бесплатно. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Во время боя можно будет сделать пожертвование.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что предложил бойцам провести поединок в одном из турниров промоушена.

32-летний Макгрегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. 31-летний Порье одержал 26 побед при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.