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Макгрегор не будет драться с Фрэнки Эдгаром

09:05

Президент UFC Дана Уайт отметил, что нет никакого смысла проводить бой между американцем Фрэнки Эдгаром и ирландцем Конором Макгрегором. Последний ранее заявил, что в декабре проведет именно такой бой. Эдгар ответил согласием.

— Еще перед боем Конора с Мейвезером я сказал, что, получив такие деньги, он больше никогда не захочет драться, — цитирует Уайта MMAJunkie. — После этого он провел только один поединок (с Хабибом). Конор любит драться, и он хочет сделать это снова. Однако не с Эдгаром. Во-первых последний на две весовые категории легче. Он должен был встретиться с Алджамейном Стерлингом, но тот получил травму. Фрэнки скоро закончит карьеру. Он снова может побороться за титул. Но организовывать бой с Конором просто нет смысла.

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