Макгрегор назвал дату возвращения в октагон и анонсировал реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве анонсировал возвращение в октагон и реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

— Мне нужно 66 дней на подготовку, сейчас я ее уже начал. Я рано ложусь, рано встаю, все делаю четко по графику, дисциплина — это ключ у успеху. Я сейчас возвращаю форму. Я много лет в этом спорте, и я знаю как это делается, это непросто. Я очень хочу подраться в России-матушке. Я люблю рисковать. Но мой бой будет 18 января в Лас-Вегасе. Дата согласована. Но если я назову вам фамилию соперника, UFC меня убьет. Я возвращаюсь! А потом я хочу драться в Москве с победителем боя Хабиб — Тони Фергюсон. Москва заслужила этот бой. Наш реванш с Хабибом неизбежен, — сказал Макгрегор.