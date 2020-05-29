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Макгрегор может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Гэтжи

07:06
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести поединок с победителем титульного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, сообщает ESPN.

Планируется, что российский боец проведет защиту чемпионского титула в легком весе осенью этого года.

На счету 31-летнего Макгрегора 26 боев, в которых он ожержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

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