Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 246 в Лас-Вегасе. Бойцы показали одинаковый вес — 77,1 кг.

Бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире покажет телеканал РЕН. Трансляция запланирована на утро 19 января по московскому времени и начнется в 6.20.

31-летний ирландец Конор Макгрегор (весовая категория до 77,1 кг) провел в ММА 25 боев. На его счету — 21 победа и 4 поражения. Предыдущий поединок обладатель двух чемпионских поясов UFC в разных категориях провел 6 октября 2018 года против чемпиона промоушена в легком весе (до 70,3 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова и проиграл — он сдался после болевого приема на шею и челюсть в четвертом раунде.

36-летний американец Дональд Серроне (весовая категория до 77,1 кг) провел в ММА 49 боев. На его счету — 36 побед и 13 поражений. Предыдущий поединок «Ковбой» провел 14 сентября 2019 года против Джастина Гэтджи и проиграл нокаутом в первом раунде.