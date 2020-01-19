Макгрегор и Олейник получили бонус в 50 тысяч долларов по итогам UFC 246

Пять бойцов ММА получат бонусные выплаты по итогам турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Сообщается, что бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление на турнире получат Конор Макгрегор, Алексей Олейник, Брайан Келлехер, Диего Феррейра и Дрю Добер.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний ирландец одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.

Российский тяжеловес Алексей Олейник победил 33-летнего американца Мориса Грина. Россиянин во втором раунде провел болевой прием. 42-летний Олейник выступает в UFC c 2014 года (7 побед, 4 поражения). Всего на его счету 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. У 33-летнего американца 8 побед и 4 поражения.