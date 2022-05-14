Махно считает Дацика фаворитом в поединке с Александром Емельяненко

Российский боец Алексей Махно назвал Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с Александром Емельяненко.

«Если с Вячеславом никак не договорятся по поводу того, в каком раунде заканчивать этот бой, если это будет бой без каких-либо договоренностей, типа «Дай Саше пожить», то это будет победа Дацика убийством. Александр уже не раз бывал не в лучших кондициях, возвращался вроде бы в форму. Каждое его возвращение все хуже и хуже. Это не проходит бесследно. Это не работает так, что ты можешь полгода «куролесить», а потом — как новенький. Это все имеет накопительный эффект.

Александр не видит начало атаки. Когда он бился с Магомедом Исмаиловым, Магомед, антропометрически уступая, своим правым боковым с передней руки попадал. Марсио Сантос — не самый искусный ударник, который больше тяготеет к борьбе, в голову Александра попадал. Точно так же попадет и Вячеслав Дацик, но есть разница. Вячеслав весит порядка 120 килограмм и бьет, как грузовик. Ему надо один раз попасть. Пример — бой против Кавалари. Но в противостоянии Емельяненко и Дацика есть личный момент, который длится, мне кажется, 20 лет. Поэтому если не будет каких-то договоренностей, ставок, то Вячеслав выйдет и, не боясь пропускать удары, побежит, попадет. На этом все закончится», — приводит Metaratings слова Махно.

Дацик и Емельяненко проведут бой по правилам бокса в сентябре 2022 года. Спортсмены заключили контракт на поединок 10 мая.