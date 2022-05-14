Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:26

Махно считает Дацика фаворитом в поединке с Александром Емельяненко

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Алексей Махно назвал Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с Александром Емельяненко.

«Если с Вячеславом никак не договорятся по поводу того, в каком раунде заканчивать этот бой, если это будет бой без каких-либо договоренностей, типа «Дай Саше пожить», то это будет победа Дацика убийством. Александр уже не раз бывал не в лучших кондициях, возвращался вроде бы в форму. Каждое его возвращение все хуже и хуже. Это не проходит бесследно. Это не работает так, что ты можешь полгода «куролесить», а потом — как новенький. Это все имеет накопительный эффект.
Александр не видит начало атаки. Когда он бился с Магомедом Исмаиловым, Магомед, антропометрически уступая, своим правым боковым с передней руки попадал. Марсио Сантос — не самый искусный ударник, который больше тяготеет к борьбе, в голову Александра попадал. Точно так же попадет и Вячеслав Дацик, но есть разница. Вячеслав весит порядка 120 килограмм и бьет, как грузовик. Ему надо один раз попасть. Пример — бой против Кавалари. Но в противостоянии Емельяненко и Дацика есть личный момент, который длится, мне кажется, 20 лет. Поэтому если не будет каких-то договоренностей, ставок, то Вячеслав выйдет и, не боясь пропускать удары, побежит, попадет. На этом все закончится», — приводит Metaratings слова Махно.

Дацик и Емельяненко проведут бой по правилам бокса в сентябре 2022 года. Спортсмены заключили контракт на поединок 10 мая.

Александр Емельяненко и&nbsp;Вячеслав Дацик. «Таких людей нельзя отнести к людям». Емельяненко и Дацик проведут бой после 12 лет вражды

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-o-boe-emelyanenko-i-datsika-eto-budet-pobeda-vyacheslava-ubiystvom-1266803/
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депортированного из России бойца ММА посадили в тюрьму на 8,5 лет в Таджикистане

Емельяненко — Максу Топору: «Хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости