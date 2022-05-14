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Емельяненко — Максу Топору: «Хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь»

Александр Емельяненко предложил Максу Топору подраться с его менеджером
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко через социальные сети обратился к соотечественнику Максиму Щербакову по прозвищу Топор.

«Топор, ты хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь. Слов поменьше — больше дела. Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой. Он тебе надаёт подзатыльников», — сказал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко решением судей победил американца с российским паспортом Джеффа Монсона. Поединок на голых кулаках прошел 23 февраля.

Александр Емельяненко
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