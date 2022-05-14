Депортированного из России бойца ММА посадили в тюрьму на 8,5 лет в Таджикистане

Депортированный из России известный боец ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиев был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения.

Суд Таджикистана вынес решение о том, что Чоршанбе был причастен к призывам устроить государственный переворот.

Чоршанбе Чоршанбиев был депортирован из России по решению Останкинского суда Москвы, который признал его виновным в нарушении миграционного законодательства. 3 декабря спортсмен и блогер нарушил правила дорожного движения, значительно превысив скорость во время движения по Лефортовскому тоннелю. При этом уроженец Таджикистана не смог предъявить водительское удостоверение, которое было бы действительным на территории Российской Федерации. Также у него не оказалось полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

Кроме того, Чоршанбиев заявлял, что не любит Россию и что ему надоело жить в Москве. Также он утверждал, что среди россиян широко распространены нацистские взгляды.