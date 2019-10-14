Махачев рассчитывает провести следующий бой в январе

Российский боец UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» заявил, что планирует провести следующий бой в январе.

— Я бы выступил в январе, — сказал 27-летний боец. — Это оптимальный вариант для меня. Но, если бы поступило хорошее предложение, то и в этом году подрался бы еще раз.

— Есть понимание, где может пройти поединок, кто будет соперником?

— Понимания нет. Кевин Ли вызывал меня на бой. Я ему сказал: «Давай подеремся в январе». Где может пройти поединок? Без разницы. Я готов хоть в Америке, хоть в Бразилии. Все равно.

В активе Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА, он выступает в легком весе (до 70,3 кг). Последний бой провел 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242, победив единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса. (Илья Андреев)

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