Махачев проведет следующий поединок в UFC в начале 2020 года
20:52
Российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC в январе или феврале 2020 года, сообщает ТАСС.
Махачев в последнем поединке победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей. Бой прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Боец входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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