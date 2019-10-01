Махачев проведет следующий поединок в UFC в начале 2020 года

Российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC в январе или феврале 2020 года, сообщает ТАСС.

Махачев в последнем поединке победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей. Бой прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Боец входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.