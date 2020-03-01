Махачев подерется с Эрнандесом на UFC 249

Россиянин Ислам Махачев на UFC 249, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке, проведет поединок с американцем Александером Эрнандесом, информирует usatoday.com. Пока стороны достигли устного соглашения.

27-летний Эрнандес занимает пятнадцатое место в рейтинге UFC. В последнем поединке он победил Франциско Триналдо.

Махачев занимает четырнадцатое место. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда он победил Дэви Рамоса.

В активе 28-летнего российского бойца 18 побед и 1 поражение в профессиональной карьере.