Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242

Россиянин Ислам Махачев в бою в легком весе на турнире UFC 242 в Абу-Даби единогласным решением судей победил бразильца Дэви Рамоса. Бой продолжался все три раунда. Счет судейских записок 29-27, 30-26, 30-26 в пользу Махачева.

Для 27-летнего россиянина это победа стала 18-й при 1 поражении, у 32-летнего бразильца теперь 3 поражения при 10 победах.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь