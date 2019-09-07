Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242
Россиянин Ислам Махачев в бою в легком весе на турнире UFC 242 в Абу-Даби единогласным решением судей победил бразильца Дэви Рамоса. Бой продолжался все три раунда. Счет судейских записок 29-27, 30-26, 30-26 в пользу Махачева.
6?? straight wins!@MakhachevMMA picks up the UD win at #UFC242! ??— UFC Europe (@UFCEurope) September 7, 2019
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Для 27-летнего россиянина это победа стала 18-й при 1 поражении, у 32-летнего бразильца теперь 3 поражения при 10 победах.
В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.
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Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь