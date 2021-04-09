Махачев может летом провести бой против Дос Аньоса

Российский боец UFC Ислам Махачев может летом провести бой против бразильца Рафаэля Дос Аньоса, заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Из тех, кто свободен, приоритетный соперник — Дос Аньос, — сказал Магомедов ТАСС. — У всей команды и у самого Ислама есть желание с ним подраться. Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то самый титулованный, самый опытный, самый разносторонний и хороший боец — это Дос Аньос. Работа над этим ведется, в скором времени мы получим дату и соперника. Бой будет летом».

Махачев и Дос Аньос должны были провести поединок еще осенью 2020 года, однако бой не состоялся. В активе россиянина 19 побед и одно поражение.