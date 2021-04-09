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Махачев может летом провести бой против Дос Аньоса

21:56
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Российский боец UFC Ислам Махачев может летом провести бой против бразильца Рафаэля Дос Аньоса, заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Из тех, кто свободен, приоритетный соперник — Дос Аньос, — сказал Магомедов ТАСС. — У всей команды и у самого Ислама есть желание с ним подраться. Если мы посмотрим на список свободных бойцов, то самый титулованный, самый опытный, самый разносторонний и хороший боец — это Дос Аньос. Работа над этим ведется, в скором времени мы получим дату и соперника. Бой будет летом».

Махачев и Дос Аньос должны были провести поединок еще осенью 2020 года, однако бой не состоялся. В активе россиянина 19 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11111343

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