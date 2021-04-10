Джон Маккарти: «Нганну бьет сильнее Деонтея Уайлдера»

Бывший рефери Джон Маккарти обсудил с экс-чемпионом Strikeforce Джошом Томсоном на подкасте «Weighing In», кто бьет сильнее — чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну или бывший чемпион мира в тяжелом весе по боксу Деонтей Уайлдер.

Джон Маккарти: «Я думаю, Нганну бьет сильнее. Во-первых, это было замерено панч-машиной. Во-вторых, Нганну гораздо крупнее. Уайлдер 201 см ростом, но он весит в день боя 99-103 кг. Нганну 193 см ростом, но он гоняет, чтобы влезть в 120 кг. Он просто крупнее и тяжелее, и когда ты видишь его вблизи, понимаешь, какой он монстр»

Джош Томсон: «Но если представить, что они одинаковых размеров, я думаю, Уайлдер бьет сильнее. И у него чище техника, отличные комбинации, у Нганну же за панчем летит все тело. У Уайлдера еще эта правая рука ... ух, потрясающая. Он нокаутировал ей Ортиза ударом в лоб! Бомба настоящая. Уайлдер довел ее, и у Ортиза с головы слетел весь пот».

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Деонтей Уайлдер последний бой провел в феврале 2020-го, проиграв нокаутом Тайсону Фьюри. Франсис Нганну 27 марта нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.