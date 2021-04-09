UFC анонсировал бой российского бойца Александра Волкова с французом Сирилом Ганом. Поединок Волков — Ган состоится 26 июня в рамках очередного турнира серии UFC Fight Night.

«Завтра начну готовиться! Или в понедельник. Новый бой, 26 июня, Сирил Ган», — написал Волков в Instagram.

30-летний Ган в феврале победил по очкам Жаирзиньо Розенструйка. В его активе 8 побед и ни одного поражения.

На счету 32-летнего Волкова 41 бой, 33 из которых он выиграл, а в восьми потерпел поражение. В феврале он нокаутировал Алистара Оверима во втором раунде.