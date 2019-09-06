Махачев готов провести бой с Макгрегором

Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы представители UFC сделали ему подобное предложение.

В то же время боец добавил, что не хотел бы тратить своt время на поединки с партнtрами Макгрегора по команде — Артtмом Лобовым и Диллоном Дэнисом.

— Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно, — цитирует RT Махачева. — Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению легкий для меня.

Лобов и Дэнис? Эти бойцы находятся не на моем уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэнис и вовсе провел всего два боя в карьере и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь.