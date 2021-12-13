Махачев: «Думал, что Порье победит, но Оливейра удивил меня. Думаю, что у меня получится хороший бой с ним»

Российский легковес UFC Ислам Махачев прокомментировал титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье.

«Честно, я думал, что Порье выиграет, что сможет затянуть бой в поздние раунды, что у Оливейры не получится перевести легко. Ошибался я и сейчас начал более оценивать навыки Оливейры в стойке, партере, борьбе. В борьбе он удивил тем, как он переводил Порье. Гэтжи тяжело бьет, но я думаю, что и Порье тоже тяжело бьет. Я думаю, что Оливейра сможет пройти шквал ударов от Гэтжи, а затем повалить его и финишировать. У Джастина не совсем хороший партер, я думаю, что Оливейра и его сможет финишировать», — сказал Махачев на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве.

Также Махачев поделился ожиданиями от возможного боя с Оливейрой в случае победы над Бенеилом Дариушем.

«Я думаю, что у меня с ним получится хороший бой, но не будем так вперед заглядывать. Сейчас у меня хороший соперник, который не слабее, чем Оливейра. Это Бенеил Дариуш».

Оливейра победил Порье в минувшие выходные удушающим приемом в третьем раунде.

Махачев сразится с Дариушем в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе.