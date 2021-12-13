Хабиб назвал Джо Рогана лучшим комментатором UFC и рассказал, как воспринял его критику в свой адрес

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Джо Рогана лучшим комментатором UFC и предположил, что побудет у него на подкасте в следующем году.

«Почему не был на подкасте Джо Рогана? Я думаю, что придет время. Я думаю, что подкасты, где... К этому надо готовиться. Но я думаю, что надо побывать. Просто не срослось. Я в хороших отношениях с Джо Роганом. Как комментатор с Джо Роганом никто не сравнится — ни Даниель Кормье, ни Доминик Крус. Близок Джон Аник, но как комментатор он лучший в мире. Побывать у него на подкасте было бы мне очень интересно. Думаю, что в следующем году побуду», — сказал Хабиб на пресс-конференции 13 декабря в Москве.

«Повлияла ли критика Джо Рогана, когда он комментировал мой бой против Эла Яквинты? Нет. Я вообще очень хорошо отношусь к критике. Просто критика дружит с оскорблениями — они всегда рядом. Когда критика переходит в оскорбления — это другой вопрос. Но есть же здравая критика. Моим главным критиком был отец. Человек никогда не хвалил, а критиковал. Я вырос этим. Стараюсь критично относиться к близким людям. Когда человек говорит, что мне чего-то не хватает, то это не означает, что я должен бычиться на него и говорить, что я идеальный. Если человек не воспринимает критику, то значит у него есть проблема с гордостью. У него нет восприятия и принятия тех или иных вещей».