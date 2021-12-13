Хабиб: «Оставьте Хабиба в покое. Давайте поговорим об Исламе и Оливейре. У них будет космический бой»

Непобежденный экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов дал понять, что оставил спорт не по причине того, что ему было не с кем драться.

«Я ушел не по причине того, что мне было не с кем драться. Неправильно меня сравнивать с ними [действующими топовыми легковесами] и говорить, вернусь ли я. Оставьте Хабиба в покое. Давайте поговорим об Исламе [Махачеве] и Чарльзе Оливейре. Вот это будет хороший бой», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве.

«В идеале было бы хорошо, если Оливейра выиграет у Оливейры, Ислам выиграл у Бенеила, а победители подерутся в конце года — в октябре. Будет космический бой. Вернется та интрига, когда дрался Хабиб с временными чемпионами, а также с Конором».

На счету Хабиба в ММА 29 побед в 29-ти поединках. Последний бой Нурмагомедов провел в октябре 2020 года в Абу-Даби. Тогда россиянин задушил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.