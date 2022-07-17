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Сегодня, 11:31

Махачев будет готовиться к титульному бою с Оливейрой в России и в ОАЭ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Ислам Махачев будет готовиться к бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе в России и в ОАЭ.

«Исламу нет смысла лететь в США, это лишняя акклиматизация. Он будет готовиться в России, а ближе к бою — примерно за три-четыре недели — полетит в ОАЭ», — приводит ТАСС слова представителя команды Махачева.

Поединок между Махачевым и Оливейрой станет главным событием турнира UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.

Источник: https://tass.ru/sport/15237379
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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