Махачев будет готовиться к титульному бою с Оливейрой в России и в ОАЭ

Российский боец Ислам Махачев будет готовиться к бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе в России и в ОАЭ.

«Исламу нет смысла лететь в США, это лишняя акклиматизация. Он будет готовиться в России, а ближе к бою — примерно за три-четыре недели — полетит в ОАЭ», — приводит ТАСС слова представителя команды Махачева.

Поединок между Махачевым и Оливейрой станет главным событием турнира UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.