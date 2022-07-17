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Сегодня, 11:25

Восемь бойцов получили бонусы по итогам UFC on ABC 3

Давид Хачатрян
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Восемь бойцов получили бонусы по итогам UFC on ABC 3. Бонус за «Бой вечера» получили американец Мэтт Шнелл (16-6) и китаец Су Мудаерджи (16-5), которые выступили в главном карде турнира в рамках наилегчайшего веса. Победу в противостоянии одержал Шнелл — он, будучи на грани от поражения, победил болевым приемом во втором раунде.

Бонус за «Выступление вечера» удостоились шесть бойцов: Аманда Лемос (12-2), Ли Цзинлян (19-7), Пунахеле Сориано (9-2), Рикки Саймон (20-3), Билл Алгео (16-6) и Дастин Джейкоби (18-5). Единственным бойцом, бой которого закончился досрочной победой и не получивший бонус, стал Яир Родригес (14-2).

Турнир UFC on ABC 3 состоялся 16 июля в Элмонте, США.

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