Хабиб отреагировал на назначение боя Оливейры и Михачева

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что Ислам Махачев заберет титул в легком весе, одолев Чарльза Оливейру (33-8).

«А это уже серьезный разговор. Просто наследие продолжается. Не пропустите!», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.