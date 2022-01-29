Магомедшарипов тренируется для возвращения в UFC

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов продолжает тренировки и в ближайшее время может провести поединок в UFC. Об этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.

«Забит тренируется. Он находится в протоколе USADA, и у него были проблемы со здоровьем, — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie. - На следующей неделе поговриим с UFC о его будущем. Думаю, что он — опаснейший боец своего дивизиона. Он бы мог стать чемпионом уже завтра. Волкановски хорош, но Забит на другом уровне.

Я буду разговаривать с организатором боев UFC Шоном Шелби. Посмотрим, какие варианты он предложит".

Летом 2021 года Магомедшарипов перенес операцию.

В конце апреля 30-летний россиянин был исключен из рейтинга UFC за полуторагодовалый простой. Магомедшарипов не выступал в UFC с ноября 2019 года, когда он победил Кэлвина Каттара. На счету бойца 18 побед (6 нокаутов) и одно поражение.

Недавно он выложил в Instagram новый пост, в котором намекнула на скорее возвращение в октагон.