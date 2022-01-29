Монсон о поединке с Емельяненко: «Этот бой важен для нас обоих»

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Александром Емельяненко.

«Думаю, из-за моей прошлой победы над ним, он будет биться более серьезно. И тогда это тоже не было тренировочным днем для него. Поэтому сейчас это будет важный бой для нас обоих, потому что я хочу доказать, что еще не закончил с боями. Также и он желает доказать, что все еще в строю и еще может считаться хорошим бойцом. Еще раз: этот бой важный для нас обоих», — сказал Монсон «СЭ».

Емельяненко и Монсон проведут бой 23 февраля в кулачной лиге Hardcore.

Первый бой между ними по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Тогда победу удушающим приемом во втором раунде одержал Монсон.