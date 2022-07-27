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Сегодня, 16:05

Магомедшарипов дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) не считает, что Чарльз Оливейра (33-8) лучше Ислама Махачева (22-1) как в стойке, так и в борьбе.

«Думаю, Ислам победит. У него для этого все есть. Я с ним боролся, он очень физически мощный, грэпплинг у него на другом уровне, ударка намного лучше, чем у Чарльза», — отметил Магомедшарипов на семинаре «Трудности в спорте — на пути к большим победам».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Забит Магомедшарипов
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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