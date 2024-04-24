Магомедов: «30 миллионов Сульянову? Он сам должен заплатить Бадаеву за готовность к схватке»

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов прокомментировал желание Анатолия Сульянова получить гонорар в размере 30 миллионов за схватку с Асланбеком Бадаевым.

«30 миллионов белорусских рублей? Сказочная сумма, конечно. Это ему надо дать деньги Асланбеку за то, что тот готов с ним бороться. Он еще деньги просит. Асланбек и лысый — это два совершенно разных человека. С разными понятиями и ценностями. Лысый старается уничтожить нашу молодежь и ценности. Асланбек работает в правильном направлении. Не знаю уровень Сульянова, знаю уровень Бадаева. Если схватка состоится, минуту-две Асланбек даст ему подвигаться, а потом возьмет и задушит. Бадаев стабильно выступает и дерется», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Сульянов вызвал Бадаева на поединок, но затем стал уклоняться от схватки. Позже он назвал сумму в 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.