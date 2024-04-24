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Мехонцев: «Мигранту, оскорбившему Алексееву, повезло, что сам унес ноги оттуда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал инцидент, в котором таджикский мигрант на автомобиле едва не сбил бойца UFC Ирину Алексееву.

«Ирина ничего не нарушала. То, что она не соответствовала его моральной этике, это его проблемы. Пусть рожает своих дочерей, сыновей и воспитывает их так, чтобы они соответствовали твоим моральным критериям. А пытаться запугать и обматерить девушку, которая тебе не нравится, это редкое хамство. Она ему ни жена, ни сестра, ни дочь.

Ему повезло, что сам унес ноги оттуда. Он мог бы за такие слова про женщину поплатиться своим здоровьем. Она могла бы его так расфигачить, что он попал бы в больницу или задушить до потери сознания. Она умелая спортсменка, самбистка, могла бы ему руку оторвать, что он выглядел бы посмешищем. Ирина молодец, что не использовала свои навыки и все сделала грамотно, обратившись в полицию. Это показывает, что она ментально сильная. Теперь его по закону оштрафуют и депортируют. Можно было бы дать и уголовную статью за мелкое хулиганство. Он приехал в страну с нашими законами и порядками, начал приставать к женщине, которую он даже не знает. Есть много людей, которые мне не нравятся, но я же не пристаю к ним. Если ты едешь в другую страну, изучи какие там законы и уважай их», — цитирует MMA.Metaratings.ru Мехонцева.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил Алексееву. После ареста появилось видео, как он извиняется за свой поступок.

 
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Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mekhoncev-migrantu-oskorbivshemu-alekseevu-povezlo-chto-unes-nogi-i-ne-popal-v-bolnicu-356442/
Егор Мехонцев
Ирина Алексеева
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