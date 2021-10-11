16 октября, в субботу, в Сочи российский боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой против соотечественника Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 104, который начнется в 18.00 по московскому времени.

Спортсмены проведут второй поединок между собой. Первый бой прошел 19 октября 2018-го и завершился вничью.

Бой 16 октября 2021-го пройдет в формате 5 раундов по 5 минут. В том случае, если победитель не определится досрочно, то его назовут судьи.

Основной кард AMC Fight Nights 104 стартует в 21.00 (по мск). Исмаилов и Минеев появятся в клетке примерно в 23.00.

Онлайн-трансляция боя Минеев — Исмаилов будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию вечера смешанных единоборств в прямом эфире покажет «Матч ТВ» и «Матч Боец», начало — в 21.30.

На счету 35-летнего Исмаилова 18 побед, 2 поражения и один бой завершился вничью. У 31-летнего Минеева — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.