Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что чемпион промоушена в тяжелом весе Франсис Нганну победит в драке любого человека на планете.

«Сейчас любят присваивать этот статус «Самый опасный / сильный человек на планете» — как правило, так называют лучшего тяжеловеса. Вот к Франсису Нганну вы можете смело привязать это звание, потому что он побьет любого.Кто-то может поспорить: «Нет, есть еще боксеры-тяжеловесы, Энтони Джошуа и так далее», — но послушайте — если перевести боксера на землю, он никогда не встанет. А Франсис переведет любого из них.

То, что самым опасным называют тяжеловеса, — это справедливо. Если я лягу в партере и на меня положат 135-киллограммового человека, мне будет очень тяжело подняться. А вот Франсис встанет легко. Он — самый опасный парень на планете, который побьет, кого угодно и где угодно», — сказал Усман на подкасте The Players' Tribune.