17 октября в Сочи на WOW Арене состоится турнир Eagle FC 42, главным событием которого станет бой Александра Шлеменко и Артура Гусейнова.

Следить за поединком можно с помощью прямой трансляции на сайте «МАТЧ-ТВ». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Шлеменко последний поединок провел против Марсио Сантоса в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101, победив бразильца единогласным решением судей. В активе Александра 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Гусейнов в последний раз дрался тоже с Сантосом в конце августа на турнире Eagle FC 39. Данный бой продлился всю дистанцию и завершился вничью. В их первом бою, прошедшем в начале апреля, победил бразилец удушающим приемом во втором раунде. На счету Артура 25 побед, 10 поражений и 1 ничья.