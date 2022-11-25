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Магомед Исмаилов: «Киберспорт — это вредно. Мышкой дергаешь, пальчиками жмешь — никакого развития»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов считает, что киберспорт вреднее смешанных единоборств.

«Это [киберспорт] вредно, — сказал он «СЭ». — Ты не развиваешься же. Ты играешь, но ты не развиваешься. Ты вот этой мышкой дергаешь, пальчиками жмешь. Никакого развития. Какой толк от этого? Я хотя бы... Ладно, давайте так: я хотя бы физически развиваюсь, правильно? Даю интервью, мне нужно уметь разговаривать, формулировать свою мысли, быть активным. Делать все, чтобы вы сказали, например: «Че за тупой лысый?!» И компьютеры мне в этом не помогут.

Я не говорю, что там именно ММА... Именно спортивная составляющая должна быть. Он тебя собирает, ты становишься более пунктуальным. Ты собираешься, идешь к своим целям, несмотря на трудности. А здесь: попортить себе глаза и мышкой повалять — так себе история. Даже несмотря на то, что тебе будут платить за это".

3 декабря Исмаилов проведет бой с Александром Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге.

Магомед Исмаилов
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