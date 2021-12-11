Магомед Исмаилов рассказал, как ему предлагали бой с Адесаньей

Российский боец ММА Магомед Исмаилов на встрече со студентами МГИМО рассказал, как несколько лет назад ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей, передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов.

«Адесанья очень хорош, — сказал Исмаилов. — По крайней мере, в среднем весе. В полутяжелом не так уж себя проявил (в марте этого года проиграл единогласным решением судей Яну Блаховичу. — Прим. «СЭ»). А так он очень крутой спортсмен. Когда он был начинающим, перешел [в ММА] из К-1, мне предлагали бой с ним. А у меня была порвана связка. И я говорю такой: «Да не, у меня порвана связка». А оказалось, что 20 тысяч долларов дают. И я: «Давай подеремся!» Но тренер не дал. Адесанья очень крутой спортсмен. Он очень сильно спрогрессировал. Не дает себя повалить. Когда ударник умеет оставаться на ногах — для меня это серьезный человек».

По словам Исмаилова, в прошлом у него была возможность перейти в UFC.

«Были предложения определенные тренеру. Ему казалось, что рано. Мне казалось, что рано. Я достаточно долго себя недооценивал», — сказал боец.