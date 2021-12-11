Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, какие поединки мечтал увидеть отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

«Я уверен, Абдулманап с удовольствием посмотрел бы реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Можно считать, что мы его мечту удовлетворили. Он был участником первого боя, выходил в клетку, успокаивал народ. Потом он регулировал конфликт. Благодаря нему эта история не развилась. Он точно хотел бы увидеть поединок Ислама Махачева против чемпиона UFC. Если брать наследие Хабиба, Ислам — следующий за ним.

Наверное, он хотел бы видеть гегемонию своей школы. Я недавно задал вопрос Хабибу: «Остался ли кто-то из первого эшелона, кто не подписан в американский промоушен»? Он сказал, что практически нет", — сказал Гаджиев на пресс-конференции, посвященной организации и проведению Всероссийских соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Турнир приурочен к дню рождения легендарного тренера и отца Хабиба Нурмагомедова 10 декабря. Финальные поединки прошли 11 декабря в Саратове. Событие было организовано при поддержке Союза ММА России.

В Союзе ММА России представили чат-бота на платформе ММА.РФ и университета «Синергии», который позволит привлечь большую аудиторию, понять интересы публики и вовлечь ее во Всероссийский мастерский турнир Абдулманапа Нурмагомедова и последующие турниры.