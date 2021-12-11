Исмаилов раскрыл подробности своей тактики в бою с Минеевым: «Работал в энергосберегающем режиме»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов во время встречи с журналистами МГИМО в Москве высказал мнение, что у него был шанс победить Владимира Минеева досрочно, передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов.

«Во время боя он [Минеев] мне говорит: «Че, Мага, это все, что ты можешь?» Я думаю: «Это же из фильма, братишка. А, он хочет, чтобы я устал, чтобы я выкладывался. А давай буду делать менее энергозатратную работу», — сказал Исмаилов. — То есть я контролировал эту ситуацию, у меня все было под контролем. Да, я чувствовал себя не так, как обычно, но все было под контролем. В первом бою я реально чуть газовал. Организм там у меня сильно забился. Тем не менее я не заснул, продолжал идти вперед. Мне потом сказали: «Хуже, чем в первом бою, уже не будет». Но мне стало хуже. Не было бы так обидно, если бы я выкладывался эти два раунда. А я, наоборот, работал в энергосберегающем режиме. Он сам меня подстегнул работать в более энергосберегающем режиме. Он думал, что меня сейчас подкинет, а он, наоборот, меня усмирил».

Бой между Исмаиловым и Минеевым за титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе состоялся 16 октября в Красной Поляне, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«У меня были возможности сделать болевой, удушающий. Да, в плане того, что не нужно выкладываться, я подошел к этому бою с холодной головой. А как спортсмен не подошел. Нужно было делать болевой, когда он есть, а я хотел, чтобы он жил со мной 25 минут. В этом плане не с холодной головой подошел. Если бы я подошел с холодной головой, возможно, ни второго, ни третьего раундов не было бы», — заявил Исмаилов.