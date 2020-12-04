Магомед Исмаилов: «Не стоит хейтить Харитонова. Может, завтра они с Яндиевым будут дружить еще лучше»

Боец АСА Магомед Исмаилов прокомментировал в интервью журналистам примирение между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым.

13 ноября Яндиев атаковал Харитонова и его друга бизнесмена Руслана Абдо во время турнира по ММА в Москве. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Однако потом Харитонов и Абдо объявили о примирении с Яндиевым.

— Харитонова очень жестко хейтят в интернете. Что думаете? — вопрос Исмаилову.

— Да не стоит Харитонова хейтить. Как я уже сказал, нужно переждать. Меня теперь тоже пытаются хейтить, хотя я просто задавал вопросы — и к одной стороне, и к другой. Все неоднозначно. Я часто сталкивался с такими ситуациями, когда один втащил другому, подрались, непонятки, затем один друг рассказывает, какой другой плохой, второй рассказывает, а потом мы наблюдаем, как они снова подружились. Теперь мы увидели это в интернете.

Если мы исходим из того, что [Яндиев] нарушил закон, то есть закон, а есть их [с Харитоновым] дружеские, семейные отношения. В этом белье я копаться не хочу. Где-то тот прав, где-то этот. Это дружеская суета, бывает такое. Сейчас Харитонова хейтят за то, что он пожал руку Яндиеву. Это его право, его дело, они дружили. Может, завтра будут дружить еще лучше. Жаль, что все это вышло на публику. Но такое случается. Я часто с таким сталкивался — когда у двух друзей есть недопонимание. Именно так все и происходит. Один рассказывает плохо об одном, другой — о втором. И в итоге они мирятся. А ты думаешь: «Зачем я это все слушал?» (Илья Андреев)