Магомед Исмаилов будет секундантом Эномото на турнире RCC

Российский боец Магомед Исмаилов (17-2-1) приедет на турнир RCC 8 в качестве секунданта Ясубея Эномото (20-12), которому предстоит провести бой против Сергея Мартынова (13-3). Встреча станет главным событием вечера.

Для Эномото это уже третий бой в лиге RCC — в прошлом году он одержал в Екатеринбурге две яркие победы: сначала — над Михаилом Рагозиным, потом — над Иваном Штырковым. Благодаря этому Эномото поднялся на 21-ю строчку сильнейших бойцов среднего веса (до 84 кг) в рейтинге FightMatrix.

Изначально швейцарский самурай должен был провести второй бой с Рагозиным, который был в углу у Штыркова во время боя с Исмаиловым, но позже ему предложили поединок против Мартынова. Мартынов уже три года дерется в Екатеринбурге и успел одержать несколько ярких побед, в том числе и над экс-бойцом Bellator Михаилом Царевым, но соперников уровня Эномото у него еще не было.