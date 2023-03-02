Люк Рокхолд подерется против Майка Перри на BKFC 41

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) следующий поединок проведет на голых кулаках против другого ветерана UFC — Майка Перри (14-8) в лиге Bare Knuckle Fighting Championship, сообщил глава лиги Дэвид Фельдман в эфире The MMA Hour. Поединок состоится 29 апреля в Колорадо, США.

Рокхолд прошлый бой проиграл Пауло Косте (14-2) единогласным решением судей 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.

Перри в прошлом бою на голых кулаках одолел Майкла Пэйджа (20-2) решением судей. Бой состоялся 20 августа 2022-го.