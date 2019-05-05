Американский боец полусреднего веса (до 77,1 кг) Реймонд Дэниелс одержал победу нокаутом над британцем Уилкером Барросом на турнире Bellator в Бирмингеме (Великобритания). Бой закончился в первом раунде. 39-летний Дэниелс развернулся в воздухе, а затем нанес мощный правый боковой, отправив соперника на пол. Рефери тут же остановил поединок - Баррос оказался в глубоком нокауте.

- Лучший финиш за все время? - такой подписью сопроводили видео нокаута на странице Bellator в Инстаграме.

Баррос дебютировал в ММА, а для Дэниелса данный поединок стал вторым в смешанных единоборствах. Первый он провел в 2008 году, проиграв болевым приемом. Дэниелс больше известен, как кикбоксер. В профессиональном кикбоксинге он провел 38 боев (35 побед, 3 поражения).