Тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что он думает о его поединке с Дональдом Серроне. Ирландец нокаутировал американца в первом раунде в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

— Лучшая версия. На данный момент, — написал Кавана в Twitter.

Best version. So far. — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) January 19, 2020

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.