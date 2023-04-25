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Лоик Раджабов подерется с Матеушем Ребецки 24 июня на UFC on ABC 5

Давид Хачатрян
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32-летний легковес из Таджикистана Лоик Раджабов (16-4) проведет второй поединок в UFC против 30-летнего поляка Матеушем Ребецки (17-1) 24 июня на UFC on ABC 5, сообщает инсайдер Алекс Бехунин в Twitter.

Раджабов дебютировал на UFC 285 с победы над Эстебаном Рибовичем (11-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ребецки дебютировал на UFC Fight Night 217, одолев Ника Фиоре (6-1) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27). Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

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