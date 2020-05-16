Лобов рассказал, как Макгрегор получает информацию о Хабибе

Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовой категориях Конор Макгрегор сам находит негативную информацию о Хабибе Нурмагомедове, ему в команде никто специально не подсказывает. Об этом в интервью «СЭ» рассказал друг Макгрегора, российско-ирландский боец Артем Лобов.

— Есть мнение, что это вы рассказываете Конору о том, что говорят о Хабибе в России. Говорите, на что можно надавить при трэштоке.

— Во-первых, не секрет, что и Хабибу, и Конору многие пишут обо всех ситуациях. Даже мне в директ кучу всего присылают. Недавно даже наш тренер, Джон Кавана, выставлял в интернете, что кто-то предлагал ему купить какую-то фотографию с Хабибом или информацию. Сомневаюсь, что там что-то есть, но люди пишут и постоянно отмечают. В интернете можно много чего начинаться. Мы с Конором, конечно, обсуждаем разные ситуации, и Россию в том числе, но чтобы кто-то сидел и говорил что-то Конору... Посмотрите на него, на каком он уровне. Сомневаюсь, что кто-то может что-то ему советовать, что он делает что-то по чьему-то совету. Он делает так, как ему нужно, и всегда так делает. Поэтому он один в мире, кому удалось достичь таких вершин. Если бы он делал что-то по советам, то таких людей было бы много. Тем не менее Конор есть Конор, у него свои мысли и свои идеи.

— В общем, не было такого, чтобы вы ему писали: «Обрати внимание, можешь использовать».

— Нет, такого не было.

— То есть про российский флаг и прочее он нашел сам?

— Да весь интернет об этом гудит.

— В России.

— Да и на английском об этом часто говорят. Уверен, иностранные журналисты общаются с российскими об этом. Вы так говорите, как будто это какой-то секрет. Вся Россия об этом говорит, а если об этом говорит вся Россия... Мы в таком информационном поле сейчас живем, что даже если один человек говорит о чем-то, то это уже не новость. А тут тема, которую обсуждает целая страна.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

Полносью интервью с Лобовым