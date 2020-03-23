Лобов готов вернуться в UFC ради боя с Тухуговым

Ирландский боец ММА Артем Лобов в интервью The Mac Life признался, что готов вернуться в UFC для поединка против россиянина Зубайры Тухугова.

«Я бы определенно хотел это сделать. Вы знаете, что люди много говорят о том, что я сражаюсь с Зубайрой. Я все еще заинтересован в этом поединке. Все еще собираюсь пожертвовать каждый доллар от результата этого боя на благотворительность. И было бы хорошо сделать это в Дублине. Все, что я прошу, я бы хотел заключить сделку на один бой. Я не собираюсь зарабатывать на этом деньги, тоже самое я сказал и UFC. Это бой, который должен произойти. Я бы просто пришел на один бой в иралндском Дублине», — приводит слова Лобова The Mac Life .

33-летний Лобов провел 33 поединка, в которых одержал 16 побед, 16 раз уступил соперникам и 1 ничья. У 29-летнего Тухугова 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Турнир UFC Fight Night в Дублине состоится 15 августа.