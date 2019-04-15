"Лишь бы судья не остановил бой". Тарасов рассказал о поединке с Дациком

Блогер Артем Тарасов рассказал о бое с экс-бойцом MMA Вячеславом Дациком. Видеоинтервью опубликовал в своем Ютуб-канале фитнес-клуб, в котором прошел бой.

– Когда Дацик бил сверху, я отдыхал и думал, что хоть бы судья не останавливал бой, ведь он даже не попадал, – сказал Тарасов. – Я сделал ему болевой и услышал хруст руки. 99 процентов ребят сдались бы, а он нет. Ему ничего. Хруст был лютый, наверное, рука у него повреждена, может, даже сломана.

Первые два раунда я работал на зрителя, пообещал драться. В третьем уже думал тактически: бил и отходил. Боец Тарасов – спорт или бизнес? И то, и другое.

Как прошел бой Дацик – Тарасов: подробности поединка