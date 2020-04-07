Лига WTKF запускает Гран-при. Предполагается участие команд Емельяненко и Харитонова

Лига WTKF запускает серию Гран-при, в которых планируется участие команд из России, Белоруссии и Узбекистана. Как сообщается в пресс-релизе, в каждой команде будет по пять бойцов плюс звездный капитан.

Первые бои пройдут 11 апреля — в Белоруссии в полуфинале сразятся команды боксера Александра Устинова и кикбоксера Петра Романкевича. Две других белорусских команды возглавят боец ММА Алексей Кудин и кикбоксер Алексей Игнашов, много лет выступавший в организации К-1. Они встретятся в другом полуфинале.

Ранее глава WTKF Владимир Хрюнов заявил РИА «Новости», что сейчас ведется работа над тем, чтобы капитанами российских команд стали бойцы ММА Александр Емельяненко, Сергей Харитонов и Максим Новоселов, а также стронгмен Михаил Кокляев. Структура будет такой же, как и в белорусском Гран-при WTKF — полуфиналы и финал.

Бои проводятся на специальном ринге WTKF, правила — поединок в стойке (три раунда по три минуты), на работу в партере дается 30 секунд.