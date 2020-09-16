Лига АСА хочет организовать бой между Исмаиловым и Токовым

Лига АСА заинтересована в организации бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, сообщил на пресс-конференции основатель АСА Майрбек Хасиев.

— Насчет Минеева и Маги Исмаилова: я думаю, скорее всего, этого боя не будет, — сказал Хасиев. — У нас есть договоренность с Исмаиловым. Мы идем согласно договоренности. Один бой он нам должен, второй — его пожелание. Скорее всего, вот эти два боя будут. Но мы Минеева там пока не видим.

Следующим соперником Исмаилова (17-2-1) с большой долей вероятности стане американец Крис Ханикатт (13-2), в сентябре прошлого года победивший единогласным решением судей Александра Шлеменко.

— Ханикатт? Если говорить откровенно, нам интересен бой Исмаилова с Токовым, — отметил Хасиев. — Реально очень интересен. Бой [Исмаилова] со Шлеменко нам не интересен, бой [Исмаилова] с Минеевым — абсолютно не интересен. А вот его бой с бойцом, который подписан [с Ханикаттом], скорее всего, состоится.

— Исмаилов попросил в соперники Токова? Не бегите впереди паровоза. Подождите. Все узнаете в свое время, — сказал основатель АСА. (Илья Андреев)