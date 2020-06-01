Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Лига ACA анонсировала главные бои турнира 11 июля

15:07

Турнир АСА 106 пройдет 11 июля, его возглавят бои в среднем и полусреднем весах, сообщает пресс-служба лиги.

В среднем весе Артем Фролов (13-2) встретится с Ибрагимом Магомедовым (5-0), а в полусреднем Георгий Кичигин (23-6) сразится с Магомедсайгидом Алибековым (10-1). Как отмечается в пресс-релизе, место и формат проведения ивентов пока в разработке и будут зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир