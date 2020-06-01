Лига ACA анонсировала главные бои турнира 11 июля

Турнир АСА 106 пройдет 11 июля, его возглавят бои в среднем и полусреднем весах, сообщает пресс-служба лиги.

В среднем весе Артем Фролов (13-2) встретится с Ибрагимом Магомедовым (5-0), а в полусреднем Георгий Кичигин (23-6) сразится с Магомедсайгидом Алибековым (10-1). Как отмечается в пресс-релизе, место и формат проведения ивентов пока в разработке и будут зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.