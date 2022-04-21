Леон Эдвардс — Соннену: «Что ты, черт возьми, несешь?»

2-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (19-3) отреагировал на слух, который запустил аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен, который сказал, что руководство UFC предложило Эдвардсу сделку, согласно которой он уступит Конору Макгрегору (22-6) право биться следующим за титул в полусреднем весе.

«Что ты, ***, несешь?» — обратился британский боец к Соннену в Twitter, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Ранее Соннен утверждал, что UFC готово выплатить Эдвардсу полный гонорар и бонус за бой с Камару Усманом, лишь бы он отказался от боя с чемпионом.

Эдвардс выиграл у Нейта Диаса (20-13) 13 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.